Подводная лодка «Волхов» вернулась во Владивосток после выполнения боевой задачи

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина принял доклад от капитана 2 ранга Владимира Бакра, командира «Волхова», и поздравил экипаж с прибытием на базу. По традиции экипажу был вручен жареный поросенок. Отличившимся морякам вручили заслуженные награды и грамоты. Помимо командования флота, моряков встречали сослуживцы, ветераны и их родные и близкие.