Подводная лодка «Волхов» вернулась во Владивосток после выполнения боевой задачи

Дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» из состава Тихоокеанского флота вернулась во Владивосток после успешного выполнения задач боевой службы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу минобороны России.
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина принял доклад от капитана 2 ранга Владимира Бакра, командира «Волхова», и поздравил экипаж с прибытием на базу. По традиции экипажу был вручен жареный поросенок. Отличившимся морякам вручили заслуженные награды и грамоты. Помимо командования флота, моряков встречали сослуживцы, ветераны и их родные и близкие.
Экипаж подводной лодки провел в море 44 дня, пройдя более 2 тысяч морских миль в подводном положении. После короткого отдыха моряки приступят к плановым учениям и боевой подготовке.
Напомним, что «Волхов» вступил в строй ВМФ России в октябре 2020 года. Это вторая лодка в серии из шести субмарин проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота. Длина субмарины — 74 метра, подводная скорость — 20 узлов. Основной ударной силой этих лодок являются высокоточные ракеты «Калибр».