Под Самарой снова обнаружили огромный тоннель длиной 150 метров

В Самаре есть множество подземных сооружений, заброшенных зданий и бомбоубежищ. Среди них — тоннели, которые поражают своими масштабами и историей.
Один из таких тоннелей, длиной около 150 метров, начинается в незаметном месте и выходит на территорию охраняемого завода.
Исследователь самарских подземелий отметил, что жар от старых труб создаёт впечатление попадания в ад. Об этом рассказало издание 63.ру.
Считалось, что тоннель связан с метро, но это оказалось неправдой. Метро находится в 1−2 километрах от него.
Среди других интересных объектов — подземные укрытия заводов «Рейд» и ГПЗ-4, а также действующие бомбоубежища, например, те, что публиковали тольяттинские чиновники.
В свое время самарский диггеры нашли склад взрывчатки в Сокских штольнях, а другой секретный тоннель был обнаружен в районе Фрунзенского моста.