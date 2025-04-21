Врач Рудакова заявила о риске снижения качества спермы из-за парацетамола

Вместе с тем Рудакова подчеркнула, что нельзя утверждать, что снижение активности сперматозоидов происходит только из-за приема парацетамола. По её словам, на качество спермы могут влиять экологическая ситуация, генетика, образ жизни или применение других препаратов.