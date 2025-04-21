Врач Рудакова заявила о риске снижения качества спермы из-за парацетамола

Активность сперматозоидов может снижаться на 35% вследствие длительного приёма парацетамола и ибупрофена, рассказала преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета, врач Марина Рудакова.
Она сослалась на результаты соответствующих исследований.
«Парацетамол действует за счет снижения уровня простагландинов, и, согласно экспериментам на животных, это негативно влияет на выработку гормонов при длительном применении препарата (ежедневный прием более 7 дней)», — заявила медик, которую цитирует «Газета.Ru».
Вместе с тем Рудакова подчеркнула, что нельзя утверждать, что снижение активности сперматозоидов происходит только из-за приема парацетамола. По её словам, на качество спермы могут влиять экологическая ситуация, генетика, образ жизни или применение других препаратов.
Она также отметила, что было выявлено отрицательное влияние парацетамола на плод в утробе матери при беременности. Кроме того, врач напомнила, что это лекарство оказывает выраженное негативное воздействие на печень.
Медик посоветовала по возможности заменять парацетамол более современными лекарствами, которых отличает улучшенный профиль безопасности и минимум побочных эффектов. При этом Рудакова добавила, что в вопросе приёма препаратов обязательно следует консультироваться с врачом.
Напомним, в конце февраля доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила, что водителям нельзя принимать аспирин и парацетамол перед поездкой на машине. Она уточнила, что, по сути, для автомобилистов вето наложено на все психофармакологические препараты.