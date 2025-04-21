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В Уфе сегодня завершат отопительный сезон

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Ратмир Мавлиев.

Источник: AP 2024

В Уфе сегодня завершат отопительный сезон. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Ратмир Мавлиев.

Глава столичной администрации поблагодарил коммунальщиков за слаженную работу. Теплоснабжающим организациям дано поручение провести все необходимые мероприятия по отключению тепла в домах.

«Городской штаб уже начинает подготовку к следующему зимнему периоду», — заключил Мавлиев.

Напомним, центральное отопление в домах отключают при среднесуточной температуре выше 8 градусов. В республике ранее наблюдалось колебание температур, в ближайшие дни установится погода до +25 градусов тепла.