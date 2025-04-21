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В Перми завершен капремонт детской поликлиники № 2

Завершен комплексный капитальный ремонт в детской поликлинике на проспекте Парковом, 35.

Завершен комплексный капитальный ремонт в детской поликлинике на проспекте Парковом, 35. В 2024 году на модернизацию поликлиники было выделено более 70 млн рублей. Диагностику и лечение здесь смогут получать около 15 тысяч детей.

За девять месяцев полностью обновили все внутренние помещения медучреждения, сообщили в краевом управлении капитального строительства. Также проведена частичная перепланировка помещений, созданы условия для комфортного доступа маломобильных людей и родителей с колясками. Рабочие поменяли в здании системы водоснабжения и канализации, заменили все системы электроснабжения, освещения и вентиляции, провели ремонт крылец и входных групп, установили новые витражи, отремонтировали фасад. Кроме того, в поликлинике установлена новая мебель.