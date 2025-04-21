Уралец за один день стал мультимиллионером, выиграв в лотерее

Свердловчанин стал мультимиллионером за один день. Он выиграл в одной из известных всероссийских лотерей. В воскресном розыгрыше десять счастливчиков, купившие «лотерейки» разделили крупную сумму в 100 миллионов рублей. Об этом рассказали РИА «Новости», пообщавшись с пресс-службой бренда «Национальная Лотерея».