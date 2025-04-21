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Уралец за один день стал мультимиллионером, выиграв в лотерее

В Свердловской области везунчик выиграл в лотерее 10 миллионов.

Источник: Комсомольская правда

Свердловчанин стал мультимиллионером за один день. Он выиграл в одной из известных всероссийских лотерей. В воскресном розыгрыше десять счастливчиков, купившие «лотерейки» разделили крупную сумму в 100 миллионов рублей. Об этом рассказали РИА «Новости», пообщавшись с пресс-службой бренда «Национальная Лотерея».

Общее число выигрышных билетов составило более миллиона. А общий выигрыш на всех участников — 225 563 720 рублей.

— Десять участников лотереи стали 20 апреля мультимиллионерами, выиграв по десять миллионов рублей. Счастливчики разделили суперприз 100 миллионов рублей в тираже № 135, — рассказали в компании.

Победителями стали жители не только Свердловской, но и Мурманской, Самарской, Новосибирской, Тульской, Иркутской областей, а также других регионов. Часть из везунчиков приобретала «лотерейки» онлайн.