Уралец за один день стал мультимиллионером, выиграв в лотерее

Свердловчанин стал мультимиллионером за один день. Он выиграл в одной из известных всероссийских лотерей. В воскресном розыгрыше десять счастливчиков, купившие «лотерейки» разделили крупную сумму в 100 миллионов рублей. Об этом рассказали РИА «Новости», пообщавшись с пресс-службой бренда «Национальная Лотерея».
Общее число выигрышных билетов составило более миллиона. А общий выигрыш на всех участников — 225 563 720 рублей.
— Десять участников лотереи стали 20 апреля мультимиллионерами, выиграв по десять миллионов рублей. Счастливчики разделили суперприз 100 миллионов рублей в тираже № 135, — рассказали в компании.
Победителями стали жители не только Свердловской, но и Мурманской, Самарской, Новосибирской, Тульской, Иркутской областей, а также других регионов. Часть из везунчиков приобретала «лотерейки» онлайн.