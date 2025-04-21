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В Самаре перекроют несколько улиц 27 и 29 апреля, 9 мая и 7 июня

Самарцев предупреждают об ограничениях в праздничные дни.

Источник: Комсомольская правда

В предстоящие религиозные праздники и на День Победы в Самаре перекроют несколько улиц. Об ограничениях предупредили в мэрии. Они связаны с необходимостью беспрепятственного проезда автобусов к городским кладбищам.

— 27, 29 апреля и 7 июня, а также в День Победы с 07:00 до 16:00 в Самаре будет ограничено движение личного транспорта по ряду участков улично-дорожной сети, — прокомментировала пресс-служба городской администрации.

Движение будет перекрыто на участках улиц Авроры (между улицами Мориса Тореза и Партизанской), Новосельской (между Уральским шоссе и Нижним въездом), Аэродромной (между улицами Тушинская и Энтузиастов) и Ставропольской (между улицами Пугачевской и Алма-Атинской). Эти ограничения не распространяются на общественный транспорт и машин специальных служб.