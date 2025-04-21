В Самаре перекроют несколько улиц 27 и 29 апреля, 9 мая и 7 июня

Движение будет перекрыто на участках улиц Авроры (между улицами Мориса Тореза и Партизанской), Новосельской (между Уральским шоссе и Нижним въездом), Аэродромной (между улицами Тушинская и Энтузиастов) и Ставропольской (между улицами Пугачевской и Алма-Атинской). Эти ограничения не распространяются на общественный транспорт и машин специальных служб.