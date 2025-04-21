Обманули и бросили: профессиональная модель раскрыла правду о случившемся в Дубае с украинкой Ковальчук

Мария сейчас продолжает лечение.
В истории украинской модели Марии Ковальчук, которая пережила ужасные события в Дубае, много странностей. Об этом рассказала профессиональная модель Татьяна Можегова, отметив необычное поведение родных и знакомых Марии после инцидента.
«Я узнала, что два скаута, которые были с ней в близком контакте, уехали в Европу. Они представились якобы агентами от модельного агентства. Также мне известно, что девушка, которая могла ее подставить и выдавала себя за подругу, удалила все фотографии и информацию, которая могла бы связать ее с той вечеринкой. Это действительно вызывает вопросы», — поделилась Можегова в своем видеоблоге.
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Татьяна стала одной из первых русских моделей, сумевших построить успешную карьеру за границей. Даже в 90-е годы девушки старались избегать общения с арабскими мужчинами. Она уверена, что Мария не знала о том, что вечеринка, на которую ее пригласили, покалечит ей здоровье и жизнь. Девушку обманом заставили подписать опасный контракт, в котором изначально предполагалась обычное времяпрепровождение без дополнительного подтекста.
Можегова также предположила, что матери Марии могли предложить компенсацию или оказать давление со стороны дубайских властей. Иначе как объяснить молчание о судьбе дочери, которую врачи «вытащили с того света»? Не комментируют ситуацию и подруги пострадавшей. Между тем на той вечеринке с Ковальчук находились еще две девушки, которые также могут быть убиты.
«Пустыня вокруг Дубая — это огромное кладбище. Возможно, многие пропавшие будут найдены зарытыми в песках. Я понимаю, что для бизнеса Дубая невыгодно раскрывать преступления — это может сильно ударить по туризму и их доходам», — отметила Можегова.
Мария Ковальчук исчезла 9 марта после вечеринки у шейха в Дубае. Позже ее нашли с множественными переломами на обочине дороги. Что же на самом деле произошло с Марией Ковальчук и кто мог попытаться покушаться на ее жизнь — в материале URA.RU.