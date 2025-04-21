Обманули и бросили: профессиональная модель раскрыла правду о случившемся в Дубае с украинкой Ковальчук

«Я узнала, что два скаута, которые были с ней в близком контакте, уехали в Европу. Они представились якобы агентами от модельного агентства. Также мне известно, что девушка, которая могла ее подставить и выдавала себя за подругу, удалила все фотографии и информацию, которая могла бы связать ее с той вечеринкой. Это действительно вызывает вопросы», — поделилась Можегова в своем видеоблоге.