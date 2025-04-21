Только в одном районе Беларуси можно свободно посещать леса

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Ограничения на посещение лесных массивов введены почти по всей Беларуси, это следует из данных интерактивной карты Минлсехоза республики.
Дрогичинский район Брестской области считается единственным открытым районом страны, где посещать леса можно абсолютно свободно.
В остальных регионах введены ограничения из-за третьего класса пожарной опасности. Также в Гомельской области есть один район — Хойникский, где в настоящее время действует четвертый класс пожарной опасности и, соответственно, введен полный запрет на посещение лесов.
Во время ограничений запрещено разводить в лесах костры, организовывать и проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Это лишь временные меры, они могут быть оперативно сняты на фоне изменения погодных условий.
Нарушителям запретов может грозить штраф — до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).
Синоптики и МЧС предупреждают.
В понедельник в Беларуси установится переменная облачность и будет в основном без осадков, лишь местами по северу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы с порывами ветра до 14 м/с. Из-за гроз синоптики объявили в республике желтый уровень опасности.
Вместе с тем в стране будет достаточно жарко, а воздух прогреется до +22…+28°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.