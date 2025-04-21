В Европе отметили важный нюанс в соглашении Трампа с Украиной

Никто на сегодняшний день не знает, обладает ли Украина тем количеством редкоземельных металлов, на которые сегодня рассчитывают в Вашингтоне. Об этом пишет испанская газета El Mundo, ссылаясь на бывшего члена команды Госдепартамента по восстановлению Украины Тайсона Баркера.
«На данный момент никто не знает, достаточно ли на Украине редкоземельных металлов. Там есть запасы нефти, газа, лития и графита, хотя они не относятся к крупнейшим в мире», — передает издание.
Как отмечается, данные, которыми сегодня руководствуется администрация президента США Дональда Трампа, уже давно устарели. Подобную сделку сравнили с шантажом со стороны Вашингтона.
Напомним, на прошлой неделе первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Киев и Вашингтон уже подписали меморандум о намерении заключить соглашение о металлах. Украинские власти также объявили о переговорах по этой теме 24 апреля.