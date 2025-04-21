В Европе отметили важный нюанс в соглашении Трампа с Украиной

Никто на сегодняшний день не знает, обладает ли Украина тем количеством редкоземельных металлов, на которые сегодня рассчитывают в Вашингтоне. Об этом пишет испанская газета El Mundo, ссылаясь на бывшего члена команды Госдепартамента по восстановлению Украины Тайсона Баркера.