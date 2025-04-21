В Хабаровске аферисты под видом «окошкиных мастеров» обчищали пенсионеров

В Хабаровске задержали банду лжеспециалистов по ремонту окон, которая обманом проникла в квартиры пенсионеров и похищала их сбережения, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
К 84-летнему жителю Индустриального района пришли трое мужчин, представившихся мастерами гарантийного осмотра окон. Пока один отвлекал внимание хозяина, второй делал вид, что осматривает окна, а третий в это время обыскал квартиру и украл 460 тысяч рублей.
Полицейские вместе с Росгвардией быстро задержали подозреваемых — троих мужчин в возрасте от 29 до 38 лет. Выяснилось, что раньше они действительно работали в фирме по установке окон, а после увольнения стали заниматься кражами, пользуясь ранее записанными контактами клиентов.
Под видом планового осмотра аферисты приезжали в квартиру и совершали преступление по отработанной схеме. По данным полиции, на их счету четыре схожих случая, и общий ущерб оценивается почти в миллион рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». По закону подозреваемым грозит шесть лет лишения свободы. Двое из них отправлены под стражу, третий находится под домашним арестом.