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В Хабаровске аферисты под видом «окошкиных мастеров» обчищали пенсионеров

В Хабаровске бывшие оконных дел мастера объединились в банду и крали деньги у пожилых людей.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске задержали банду лжеспециалистов по ремонту окон, которая обманом проникла в квартиры пенсионеров и похищала их сбережения, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

К 84-летнему жителю Индустриального района пришли трое мужчин, представившихся мастерами гарантийного осмотра окон. Пока один отвлекал внимание хозяина, второй делал вид, что осматривает окна, а третий в это время обыскал квартиру и украл 460 тысяч рублей.

Полицейские вместе с Росгвардией быстро задержали подозреваемых — троих мужчин в возрасте от 29 до 38 лет. Выяснилось, что раньше они действительно работали в фирме по установке окон, а после увольнения стали заниматься кражами, пользуясь ранее записанными контактами клиентов.

Под видом планового осмотра аферисты приезжали в квартиру и совершали преступление по отработанной схеме. По данным полиции, на их счету четыре схожих случая, и общий ущерб оценивается почти в миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». По закону подозреваемым грозит шесть лет лишения свободы. Двое из них отправлены под стражу, третий находится под домашним арестом.