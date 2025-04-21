В Хабаровске аферисты под видом «окошкиных мастеров» обчищали пенсионеров

Полицейские вместе с Росгвардией быстро задержали подозреваемых — троих мужчин в возрасте от 29 до 38 лет. Выяснилось, что раньше они действительно работали в фирме по установке окон, а после увольнения стали заниматься кражами, пользуясь ранее записанными контактами клиентов.