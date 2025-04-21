Возможна ли в России четырехдневная рабочая неделя: какие страны практикуют и что думают в РФ

«Мы ввели у себя в “Миракс групп” 4-дневку еще 10 лет назад. Интенсивная работа в крупной компании — это сильный стресс Голова должна отдыхать — иначе ее не посетят никакие интересные идеи», — отметил Полонский. По его словам, двух выходных для полноценного восстановления недостаточно: за это время сотрудники успевают заняться лишь бытовыми делами, заботой о детях или пожилых родственниках, а на личное время его практически не остается. Полонский подчеркнул, что производительность не снизилась: за четыре дня сотрудники стали выполнять тот же объем задач, что ранее делали за пять.