Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возможна ли в России четырехдневная рабочая неделя: какие страны практикуют и что думают в РФ

Четырехдневная рабочая неделя невозможна в нынешних условиях российской экономики. При этом ее допускают некоторые депутаты Госдумы по крайней мере, сокращенная трудовая неделя может быть внедрена на некоторых предприятиях или для отдельных категорий граждан, как это сделано в Японии, Нидерландах или Литве. Однако данной инициативе может помешать низкая производительность труда и дефицит кадров. О том, на каком уровне в России ведется обсуждение четырехдневной рабочей недели, какие страны практикуют такие меры на законодательном уровне и введут ли ее в России в материале URA.RU.

Минэкономразвития предлагает увеличить возможность переработок.

Четырехдневная рабочая неделя невозможна в нынешних условиях российской экономики. При этом ее допускают некоторые депутаты Госдумы — по крайней мере, сокращенная трудовая неделя может быть внедрена на некоторых предприятиях или для отдельных категорий граждан, как это сделано в Японии, Нидерландах или Литве. Однако данной инициативе может помешать низкая производительность труда и дефицит кадров. О том, на каком уровне в России ведется обсуждение четырехдневной рабочей недели, какие страны практикуют такие меры на законодательном уровне и введут ли ее в России — в материале URA.RU.

В Госдуме допустили переход на четырехдневку.

Разработан законопроект.

Законопроект о четырехдневной рабочей неделе может быть внесен в ГД после СВОФото: Алексей_Гайнов © URA.RU.

В России может быть введена 36-часовая рабочая неделя, однако рассмотрение соответствующего законопроекта возможно только после завершения специальной военной операции на Украине. Об этом в феврале заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, подчеркнув, что документ уже разработан и готов к внесению в парламент.

«Мы разработали такой законопроект и готовы внести его, но после окончания украинского конфликта. Уверена, многие работодатели поучаствуют в этом эксперименте: сегодня наблюдается дефицит кадров, а сокращенная рабочая неделя заинтересовала бы многих соискателей», — заявила Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru. По словам парламентария, опыт европейских стран свидетельствует о том, что при сокращении рабочего времени сотрудники становятся более продуктивными, быстрее выполняют задачи и меньше отвлекаются, что положительно сказывается на качестве жизни работников.

При этом Бессараб отметила, что нововведение маловероятно для производственных сфер из-за возможного роста издержек и удорожания продукции. Вместе с тем сокращенная рабочая неделя может быть применима к офисным работникам, сотрудникам торговли и сферы услуг. Она напомнила, что действующее трудовое законодательство уже предусматривает сокращенную рабочую неделю для ряда категорий граждан: несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, женщин, занятых в сельском хозяйстве, а также работников вредных и опасных производств.

Других реальных законопроектов о возможной четырехдневной неделе не существует. В Российском союзе промышленников и предпринимателей отмечают, что российская экономика и производственные отношения будут готовы к таким изменениям только в середине следующего десятилетия. Их мнение приводит «Комсомольская правда».

Сокращенная неделя для женщин.

Вице-спикер ГД предлагал ввести четырехдневку для женщинФото: Вадим Ахметов © URA.RU.

Вице-спикер ГД Борис Чернышев предложил сократить рабочий день по пятницам для женщин на два часа с сохранением зарплаты. Инициатива направлена на работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих — для них мера может стать обязательной. Для частного сектора предложение носит рекомендательный характер. Чернышев аргументировал свое предложение тем, что женщины составляют практически половину трудоспособного населения России и при этом несут основную нагрузку по ведению домашнего хозяйства. По его мнению, сокращение рабочего времени поможет женщинам эффективнее совмещать трудовую и семейную деятельность.

Однако такое введение сокращенного дня для женщин может привести к их дискриминации на рынке труда, отметила Бессараб. Она пояснила, что работодатели могут отдавать предпочтение мужчинам при найме сотрудников, поскольку женщины будут работать меньше при равной оплате труда.

Разговоры о сокращении рабочих дней.

Около половины россиян за сокращенную неделюФото: Илья Московец © URA.RU.

Чернышев также предложил провести эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю для одного из родителей в многодетных семьях и для одиноких родителей. В рамках эксперимента рабочий день может быть увеличен до девяти часов, однако сокращение заработной платы не предусмотрено. Чернышев предложил реализовать этот проект в одном или нескольких регионах страны, а также на крупных государственных предприятиях, чтобы в дальнейшем рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в законодательство.

Депутат фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева выразила поддержку инициативе, отметив, что введение четырехдневной рабочей недели может способствовать улучшению демографической ситуации в стране. Она привела в пример Японию, где власти стимулируют баланс между работой и личной жизнью для повышения рождаемости.

Согласно результатам социологических опросов, примерно половина россиян поддерживает идею четырехдневки, однако среди противников есть опасения относительно снижения заработной платы и возможности выполнения всех рабочих задач в сокращенные сроки. Особенно скептически к инициативе относятся граждане старше 45 лет.

Реальная ситуация с четырехдневкой в РФ.

В России бсуждается введение четырехдневки в рамках экспериментаФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.

Четырехдневная рабочая неделя уже успешно применялась в современной России, и это не повлияло на производительность труда. О таком опыте рассказал предприниматель Сергей Полонский изданию «Комсомольская правда».

«Мы ввели у себя в “Миракс групп” 4-дневку еще 10 лет назад. Интенсивная работа в крупной компании — это сильный стресс Голова должна отдыхать — иначе ее не посетят никакие интересные идеи», — отметил Полонский. По его словам, двух выходных для полноценного восстановления недостаточно: за это время сотрудники успевают заняться лишь бытовыми делами, заботой о детях или пожилых родственниках, а на личное время его практически не остается. Полонский подчеркнул, что производительность не снизилась: за четыре дня сотрудники стали выполнять тот же объем задач, что ранее делали за пять.

В настоящее время трудовое законодательство России не запрещает введение четырехдневной рабочей недели: Трудовой кодекс ограничивает только максимальную продолжительность рабочей недели — 40 часов, но не устанавливает минимальную. Между тем, Минтруд РФ готовит эксперимент по введению четырехдневки на 266 предприятиях малого и среднего бизнеса в 30 регионах страны, участвующих в национальной программе повышения производительности труда. Рассматривается возможность проведения подобного эксперимента и в органах государственного управления.

Где в мире есть сокращенная рабочая неделя.

В некоторых странах мира введена сокращенная трудовая неделяФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.

В Бельгии разрешено работать четыре дня в неделю, и при этом по 10 часов с той же зарплатой. Четырехдневная рабочая неделя введена на некоторых предприятиях в Нидерландах — там люди работают по 29 часов в неделю. В Литве законодательно разрешено родителям с маленькими детьми трудиться только 32 часа еженедельно. В Казахстане работник при согласии работодателя может чередовать четырехдневку с пятидневкой или шестидневкой. Япония активно тестирует четырехдневную рабочую неделю в разных предприятиях и компаниях. В некоторых других странах также дискутируют о сокращении рабочей недели.

Почему в РФ не будет рабочей недели.

Сокращенной недели не будетФото: Денис Моргунов © URA.RU.

Введение четырехдневной рабочей недели в России в нынешних экономических условиях невозможно, заявил URA.RU бывший замминистра здравоохранения и социального развития, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, обсуждения на эту тему носят исключительно популистский характер и не подкреплены реальными шагами со стороны властей или бизнеса.

«Невозможно всерьез обсуждать одновременно дефицит кадров и четырехдневную неделю. Минэкономразвития, наоборот, предлагает увеличить возможность сверхнормативной работы, а по четырехдневке мы пока не видим подготовки никаких документов. В этой ситуации стоит ориентироваться на действия», — подчеркнул эксперт.

Сафонов пояснил, что переход на четырехдневную рабочую неделю приведет к удорожанию рабочей силы, поскольку компаниям потребуется нанимать дополнительных сотрудников без снижения уровня заработной платы. Также он отметил, что опыт зарубежных стран нельзя напрямую применить к российским реалиям: например, в Испании и Франции подобные меры были связаны с высоким уровнем безработицы, тогда как в России сейчас актуальна проблема нехватки работников. При этом, добавил эксперт, российское трудовое законодательство допускает возможность сокращения продолжительности рабочей недели по инициативе работодателя.