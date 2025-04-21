Возможна ли в России четырехдневная рабочая неделя: какие страны практикуют и что думают в РФ

Минэкономразвития предлагает увеличить возможность переработок.
Четырехдневная рабочая неделя невозможна в нынешних условиях российской экономики. При этом ее допускают некоторые депутаты Госдумы — по крайней мере, сокращенная трудовая неделя может быть внедрена на некоторых предприятиях или для отдельных категорий граждан, как это сделано в Японии, Нидерландах или Литве. Однако данной инициативе может помешать низкая производительность труда и дефицит кадров. О том, на каком уровне в России ведется обсуждение четырехдневной рабочей недели, какие страны практикуют такие меры на законодательном уровне и введут ли ее в России — в материале URA.RU.
В Госдуме допустили переход на четырехдневку.
Разработан законопроект.
Законопроект о четырехдневной рабочей неделе может быть внесен в ГД после СВОФото: Алексей_Гайнов © URA.RU.
В России может быть введена 36-часовая рабочая неделя, однако рассмотрение соответствующего законопроекта возможно только после завершения специальной военной операции на Украине. Об этом в феврале заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, подчеркнув, что документ уже разработан и готов к внесению в парламент.
«Мы разработали такой законопроект и готовы внести его, но после окончания украинского конфликта. Уверена, многие работодатели поучаствуют в этом эксперименте: сегодня наблюдается дефицит кадров, а сокращенная рабочая неделя заинтересовала бы многих соискателей», — заявила Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru. По словам парламентария, опыт европейских стран свидетельствует о том, что при сокращении рабочего времени сотрудники становятся более продуктивными, быстрее выполняют задачи и меньше отвлекаются, что положительно сказывается на качестве жизни работников.
При этом Бессараб отметила, что нововведение маловероятно для производственных сфер из-за возможного роста издержек и удорожания продукции. Вместе с тем сокращенная рабочая неделя может быть применима к офисным работникам, сотрудникам торговли и сферы услуг. Она напомнила, что действующее трудовое законодательство уже предусматривает сокращенную рабочую неделю для ряда категорий граждан: несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, женщин, занятых в сельском хозяйстве, а также работников вредных и опасных производств.
Других реальных законопроектов о возможной четырехдневной неделе не существует. В Российском союзе промышленников и предпринимателей отмечают, что российская экономика и производственные отношения будут готовы к таким изменениям только в середине следующего десятилетия. Их мнение приводит «Комсомольская правда».
Сокращенная неделя для женщин.
Вице-спикер ГД предлагал ввести четырехдневку для женщинФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Вице-спикер ГД Борис Чернышев предложил сократить рабочий день по пятницам для женщин на два часа с сохранением зарплаты. Инициатива направлена на работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих — для них мера может стать обязательной. Для частного сектора предложение носит рекомендательный характер. Чернышев аргументировал свое предложение тем, что женщины составляют практически половину трудоспособного населения России и при этом несут основную нагрузку по ведению домашнего хозяйства. По его мнению, сокращение рабочего времени поможет женщинам эффективнее совмещать трудовую и семейную деятельность.
Однако такое введение сокращенного дня для женщин может привести к их дискриминации на рынке труда, отметила Бессараб. Она пояснила, что работодатели могут отдавать предпочтение мужчинам при найме сотрудников, поскольку женщины будут работать меньше при равной оплате труда.
Разговоры о сокращении рабочих дней.
Около половины россиян за сокращенную неделюФото: Илья Московец © URA.RU.
Чернышев также предложил провести эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю для одного из родителей в многодетных семьях и для одиноких родителей. В рамках эксперимента рабочий день может быть увеличен до девяти часов, однако сокращение заработной платы не предусмотрено. Чернышев предложил реализовать этот проект в одном или нескольких регионах страны, а также на крупных государственных предприятиях, чтобы в дальнейшем рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в законодательство.
Депутат фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева выразила поддержку инициативе, отметив, что введение четырехдневной рабочей недели может способствовать улучшению демографической ситуации в стране. Она привела в пример Японию, где власти стимулируют баланс между работой и личной жизнью для повышения рождаемости.
Согласно результатам социологических опросов, примерно половина россиян поддерживает идею четырехдневки, однако среди противников есть опасения относительно снижения заработной платы и возможности выполнения всех рабочих задач в сокращенные сроки. Особенно скептически к инициативе относятся граждане старше 45 лет.
Реальная ситуация с четырехдневкой в РФ.
В России бсуждается введение четырехдневки в рамках экспериментаФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Четырехдневная рабочая неделя уже успешно применялась в современной России, и это не повлияло на производительность труда. О таком опыте рассказал предприниматель Сергей Полонский изданию «Комсомольская правда».
«Мы ввели у себя в “Миракс групп” 4-дневку еще 10 лет назад. Интенсивная работа в крупной компании — это сильный стресс Голова должна отдыхать — иначе ее не посетят никакие интересные идеи», — отметил Полонский. По его словам, двух выходных для полноценного восстановления недостаточно: за это время сотрудники успевают заняться лишь бытовыми делами, заботой о детях или пожилых родственниках, а на личное время его практически не остается. Полонский подчеркнул, что производительность не снизилась: за четыре дня сотрудники стали выполнять тот же объем задач, что ранее делали за пять.
В настоящее время трудовое законодательство России не запрещает введение четырехдневной рабочей недели: Трудовой кодекс ограничивает только максимальную продолжительность рабочей недели — 40 часов, но не устанавливает минимальную. Между тем, Минтруд РФ готовит эксперимент по введению четырехдневки на 266 предприятиях малого и среднего бизнеса в 30 регионах страны, участвующих в национальной программе повышения производительности труда. Рассматривается возможность проведения подобного эксперимента и в органах государственного управления.
Где в мире есть сокращенная рабочая неделя.
В некоторых странах мира введена сокращенная трудовая неделяФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
В Бельгии разрешено работать четыре дня в неделю, и при этом по 10 часов с той же зарплатой. Четырехдневная рабочая неделя введена на некоторых предприятиях в Нидерландах — там люди работают по 29 часов в неделю. В Литве законодательно разрешено родителям с маленькими детьми трудиться только 32 часа еженедельно. В Казахстане работник при согласии работодателя может чередовать четырехдневку с пятидневкой или шестидневкой. Япония активно тестирует четырехдневную рабочую неделю в разных предприятиях и компаниях. В некоторых других странах также дискутируют о сокращении рабочей недели.
Почему в РФ не будет рабочей недели.
Сокращенной недели не будетФото: Денис Моргунов © URA.RU.
Введение четырехдневной рабочей недели в России в нынешних экономических условиях невозможно, заявил URA.RU бывший замминистра здравоохранения и социального развития, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, обсуждения на эту тему носят исключительно популистский характер и не подкреплены реальными шагами со стороны властей или бизнеса.
«Невозможно всерьез обсуждать одновременно дефицит кадров и четырехдневную неделю. Минэкономразвития, наоборот, предлагает увеличить возможность сверхнормативной работы, а по четырехдневке мы пока не видим подготовки никаких документов. В этой ситуации стоит ориентироваться на действия», — подчеркнул эксперт.
Сафонов пояснил, что переход на четырехдневную рабочую неделю приведет к удорожанию рабочей силы, поскольку компаниям потребуется нанимать дополнительных сотрудников без снижения уровня заработной платы. Также он отметил, что опыт зарубежных стран нельзя напрямую применить к российским реалиям: например, в Испании и Франции подобные меры были связаны с высоким уровнем безработицы, тогда как в России сейчас актуальна проблема нехватки работников. При этом, добавил эксперт, российское трудовое законодательство допускает возможность сокращения продолжительности рабочей недели по инициативе работодателя.