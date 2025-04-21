Пенсионеров предупредили о переносе пенсий из-за праздников

Сенатор также уточнила, что перенесенный график касается не только пенсий, но и ряда социальных выплат: пособий для семей с детьми до 17 лет, пособий по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, выплат беременным женщинам, пособий при рождении первенца до трех лет и выплат на детей военнослужащих. Для получателей через отделения Почты России или почтальонов доставка будет организована по отдельным графикам, которые утверждаются территориальными отделениями Социального фонда РФ и публикуются на его официальном сайте. Узнать подробности можно также через единый контактный центр СФР.