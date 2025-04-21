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В Минске на 11 участках работают датчики контроля скорости

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 11 участках столичной улично-дорожной сети работают мобильные датчики контроля скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Датчики контролируют передвижение транспорта на улицах Орловской, Радиальной, Маяковского, Аранской, Ленина, Тимирязева, Притыцкого, а также проспектах Партизанском и Дзержинского, где запрещается превышать скорость в 60 км/ч. На проспекте Независимости водителям следует придерживаться ограничений в 60 км/ч и 80 км/ч, на МКАД — 90 км/ч.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать безопасную скорость и интервал между транспортными средствами, а также учитывать погодные условия.