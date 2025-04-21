В Минске на 11 участках работают датчики контроля скорости

Датчики контролируют передвижение транспорта на улицах Орловской, Радиальной, Маяковского, Аранской, Ленина, Тимирязева, Притыцкого, а также проспектах Партизанском и Дзержинского, где запрещается превышать скорость в 60 км/ч. На проспекте Независимости водителям следует придерживаться ограничений в 60 км/ч и 80 км/ч, на МКАД — 90 км/ч.