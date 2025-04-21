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В Якутске запретят запуск БПЛА на период празднования 80-летия Победы

В Якутске запретят запуск БПЛА на период празднования 80-летия Победы в ВОВ.

Источник: © РИА Новости

ЯКУТСК, 21 апр — РИА Новости. Беспилотники запретят запускать в Якутске на период мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне с 1 по 12 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Окружная администрация города Якутска информирует о том, что в целях обеспечения безопасности проведения праздничных мероприятий к 80-й годовщине Великой Победы будет введен запрет на выдачу и использование беспилотных летательных аппаратов, за исключением аккредитованных государственных средств массовой информации. Запрет будет действовать с 1 по 12 мая 2025 года», — рассказали в пресс-службе.

Муниципальные власти напомнили, что несанкционированный запуск беспилотников влечет за собой административную и уголовную ответственность.