В Якутске запретят запуск БПЛА на период празднования 80-летия Победы

ЯКУТСК, 21 апр — РИА Новости. Беспилотники запретят запускать в Якутске на период мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне с 1 по 12 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Окружная администрация города Якутска информирует о том, что в целях обеспечения безопасности проведения праздничных мероприятий к 80-й годовщине Великой Победы будет введен запрет на выдачу и использование беспилотных летательных аппаратов, за исключением аккредитованных государственных средств массовой информации. Запрет будет действовать с 1 по 12 мая 2025 года», — рассказали в пресс-службе.
Муниципальные власти напомнили, что несанкционированный запуск беспилотников влечет за собой административную и уголовную ответственность.