В Якутске запретят запуск БПЛА на период празднования 80-летия Победы

«Окружная администрация города Якутска информирует о том, что в целях обеспечения безопасности проведения праздничных мероприятий к 80-й годовщине Великой Победы будет введен запрет на выдачу и использование беспилотных летательных аппаратов, за исключением аккредитованных государственных средств массовой информации. Запрет будет действовать с 1 по 12 мая 2025 года», — рассказали в пресс-службе.