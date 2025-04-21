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В Самаре 21 апреля начнется новая серия магнитных бурь

Апрель 2025 года продолжает бить рекорды по протяженности и силе геомагнитных колебаний.

Апрель 2025 года продолжает бить рекорды по протяженности и силе геомагнитных колебаний. По данным портала «Time-in.ru» к концу первого рабочего дня недели в понедельник сила магнитного шторма составит три балла. Этот уровень считается слабым.

Но уже во вторник солнечные частицы, долетевшие до Земли, повысят уровень бури до шести баллов. Это — сильная геомагнитная буря.

Повышение в течение дня будет постепенным, однако заметным для метеозависимых людей. Буря в четыре балла продлится до четверга. Затем снизится на один балл и этот уровень геомагнитной нагрузки сохранится до субботы, 26 апреля.

Людям, ощущающим на себе геомагнитные колебания, стоит внимательно следить за состоянием своего здоровья и поберечь себя.

Ранее «МК в Самаре» рассказал, что под областным центром обнаружен таинственный тоннель.