Магнитные бури ожидаются из-за корональной дыры на Солнце — что ждать белорусам

Серия магнитных бурь ожидается на Земле в ближайшее время из-за крупной корональной дыры, появившейся на Солнце. Подробнее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили белорусам и другим жителям Земли.
Так, еще с воскресенья, 20 апреля, начались слабые магнитные бури, достигнув ко второй половине ночи уровня G1. Неделя с 21 по 27 апреля также начнется магнитными бурями, которые будут усиливаться.
Земля попадет в поток быстрого и плотного солнечного ветра, бури ожидаются от слабых до средних. Пик магнитных бурь придется на вторник, 22 апреля. Вечером вторника уровень магнитных возмущений может достичь класса G2.
По прогнозу ученых, продолжительность данного периода магнитных бурь оценивается примерно в трое суток. Серия магнитных бурь затянется до 24 апреля включительно.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде с 21 по 27 апреля в Беларуси: «Нас ждет очередное похолодание».