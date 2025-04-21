Цифровой контроль за мусором: в Приморье до конца года появятся сотни камер

В течение 2025 года на контейнерных площадках в разных районах Приморья планируют установить 725 камер видеонаблюдения. Такая мера позволит в режиме реального времени отслеживать состояние мест накопления твердых коммунальных отходов и повысить эффективность контроля за их обслуживанием, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
По словам министра ЖКХ региона Алексея Першина, сейчас в населённых пунктах уже работают 83 камеры. Все они подключены к федеральной системе мониторинга. Камеры устанавливаются параллельно с модернизацией самих площадок.
Заместитель председателя правительства Приморья Владимир Малюшицкий подчеркнул, что оборудование контейнерных площадок системами видеонаблюдения — это часть комплексной реформы в сфере обращения с отходами.
«Камеры нужно размещать в наиболее проблемных местах — там, где имеются проблемы с вывозом мусора, запаркованность проездов для спецтехники. Важно и отслеживать с помощью видеонаблюдения факты подбросов отходов от торговых точек», — уточнил зампред.
Отмечается, что в Приморье также идёт замена контейнеров, обустройство новых площадок и закупка спецтехники, что уже дало эффект — жалоб от населения стало меньше.
Цифровой контроль за отходами: в Приморье следить за мусорными контейнерами будут онлайн.
Камеры видеонаблюдения помогут видеть состояние мусорных площадок.
Напомним, в марте в муниципалитетах Приморья завершилась ревизия контейнерных площадок для сбора ТКО. Здесь также оборудуются новые места для сбора мусора с системой видеонаблюдения.