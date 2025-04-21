Цифровой контроль за мусором: в Приморье до конца года появятся сотни камер

В течение 2025 года на контейнерных площадках в разных районах Приморья планируют установить 725 камер видеонаблюдения. Такая мера позволит в режиме реального времени отслеживать состояние мест накопления твердых коммунальных отходов и повысить эффективность контроля за их обслуживанием, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.