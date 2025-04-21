В Иркутской области 16 неиспользуемых земельных участков изъяли у собственников

В Приангарье у собственников изъяли 16 земельных участков, теперь они будут выставлены на публичные торги. После завершения сделки новые владельцы вернут их в сельскохозяйственный оборот, что позволит повысить эффективность землепользования. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
— С января 2024 года по апрель 2025 специалистами было направлено 28 материалов для обращения в суд с исками об изъятии земельных участков. Их общая площадь составила более 200 гектаров, — уточнили в агентстве.
Напомним, землю могут изъять в том случае, если она не используется вообще, либо не по назначению. После выявления нарушений собственникам выдается предписание об их устранении, однако если требования не выполняются в установленные сроки, то участок выставляется на продажу.
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