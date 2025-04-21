Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области 16 неиспользуемых земельных участков изъяли у собственников

Земля будет продана на публичных торгах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье у собственников изъяли 16 земельных участков, теперь они будут выставлены на публичные торги. После завершения сделки новые владельцы вернут их в сельскохозяйственный оборот, что позволит повысить эффективность землепользования. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

— С января 2024 года по апрель 2025 специалистами было направлено 28 материалов для обращения в суд с исками об изъятии земельных участков. Их общая площадь составила более 200 гектаров, — уточнили в агентстве.

Напомним, землю могут изъять в том случае, если она не используется вообще, либо не по назначению. После выявления нарушений собственникам выдается предписание об их устранении, однако если требования не выполняются в установленные сроки, то участок выставляется на продажу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе водитель «Тойоты» и два пассажира погибли в аварии с КАМАЗом.