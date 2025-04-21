Рабочая неделя в Ростове начнется с облачной и теплой погоды

В понедельник, 21 апреля, утром в донской столице ожидается переменная облачность, а температура воздуха составит +12…+15: градусов. В дневное время столбики термометров покажут до +20 градусов. К вечеру в донской столице ожидается пасмурная погода, но осадков не прогнозируется. Станет прохладнее всего на несколько градусов, столбики термометров покажут до +16 градусов.