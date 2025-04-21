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В торговом центре Красноярска приостановили работу контактного зоопарка

Прокуратура нашла нарушения в работе красноярского контактного зоопарка «Экзоферма».

Источник: Прокуратура Красноярского края

В красноярском торговом центре «Квант» по требованию прокуратуры приостановили работу передвижного зоопарка «Экзоферма». Как показала проверка надзорного ведомства, локацией владеет индивидуальный предприниматель, который не соблюдает требования об ответственном обращении с животными.

Оказалось, что у зоопарка нет лицензии на содержание и использование четвероногих, а попугаи находятся в свободном доступе.

— Отсутствуют у владельца и необходимые документы на животных. Сами питомцы не обеспечены полноценным уходом и контролем за их здоровьем, — добавили в прокуратуре.

В итоге сотрудники правоохранительных органов обратились в суд с иском о запрете предпринимателю содержать и использовать животных до получения соответствующей лицензии. Сейчас работа зоопарка приостановлена.

Кроме того, бизнесмена оштрафовали на 30 тысяч рублей за несоблюдение правил содержания и ветеринарных норм.