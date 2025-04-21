Россиянам рассказали, сколько будет выходных в майские праздники

Депутат также пояснил, что такие длинные майские праздники стали возможны из-за переноса выходных дней. По словам Нилова, в соответствии с Трудовым кодексом, 4 января является официальным праздничным днем. В текущем году этот праздник совпал с субботой, поэтому, согласно постановлению правительства, выходной был перенесен на 2 мая.