Россиянам рассказали, сколько будет выходных в майские праздники

В Госдуме рассказали, как россияне будут отдыхать в майские праздники.
Россияне в мае 2025 года получат две серии продолжительных выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
«В соответствии с производственным календарем, в мае будут два раза продолжительные выходные: 1, 2, 3, 4 мая, 8, 9, 10 и 11 мая», — сказал Нилов. Его слова передает РИА Новости.
Депутат также пояснил, что такие длинные майские праздники стали возможны из-за переноса выходных дней. По словам Нилова, в соответствии с Трудовым кодексом, 4 января является официальным праздничным днем. В текущем году этот праздник совпал с субботой, поэтому, согласно постановлению правительства, выходной был перенесен на 2 мая.
Парламентарий добавил, что перенос выходных связан и с другими совпадениями праздничных и выходных дней. В частности, 23 февраля в этом году выпало на воскресенье, поэтому дополнительный день отдыха был перенесен на 8 мая.
Ранее пенсионеров предупредили о переносе пенсий из-за праздников. Как сообщила сенатор и арбитражный управляющий Министерства юстиции РФ Ольга Епифанова, в связи с затяжными майскими выходными пенсионные и социальные выплаты поступят гражданам ранее установленного срока. По словам эксперта, перечисление средств накануне праздничных дней является общепринятой процедурой.