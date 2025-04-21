В ДНР за неделю предотвратили около 270 украинских БПЛА

За минувшую неделю в Донецкой Народной Республике предотвратили почти 270 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УФСБ ДНР.
«Система противовоздушной обороны “Купол Донбасса” успешно сорвала 269 попыток террористических атак украинских беспилотников на мирное население и инфраструктуру ДНР», — говорится в сообщении.
По данным УФСБ, ВСУ пытались нанести удары по Донецку, Макеевке и Горловке. В частности, в Кировском и Куйбышевском районах Донецка были перехвачены 2 дрона самолетного типа, выполнявших разведывательные задачи вблизи жилых районов, а также один фальшдрон, применяемый для выявления позиций систем ПВО.
В Горловке удалось подавить FPV-дрон, оснащенный самодельным взрывным устройством, и ударный барражирующий боеприпас, которые были нацелены на гражданскую инфраструктуру города.
«Только за неделю система радиоэлектронной борьбы перехватила 97 вражеских беспилотников над Горловкой», — добавили в ведомстве.
Кроме того, в курортном поселке Седово был обезврежен ударный БПЛА ВСУ.
Ранее сообщалось, что дрон ВС РФ зафиксировал попытку прорыва украинских войск в Белгородской области.