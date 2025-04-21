В ДНР за неделю предотвратили около 270 украинских БПЛА

По данным УФСБ, ВСУ пытались нанести удары по Донецку, Макеевке и Горловке. В частности, в Кировском и Куйбышевском районах Донецка были перехвачены 2 дрона самолетного типа, выполнявших разведывательные задачи вблизи жилых районов, а также один фальшдрон, применяемый для выявления позиций систем ПВО.