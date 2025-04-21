В Прикамье прокуратура обязала муниципалитет обследовать многоквартирный дом

Прокуратура Частинского района Пермского края проверила исполнение требований жилищного законодательства администрацией округа.
Установлено, что многоквартирный дом на ул. Карла Маркса, 37 в селе Частые на основании заключения органа государственного жилищного надзора имеет признаки аварийности. В нарушение требований закона орган местного самоуправления длительное время не осуществлял мероприятия по проведению обследования строительных конструкций многоквартирного дома специализированной организацией.
По итогам проверки прокурор обратился в суд для защиты прав и законных интересов жителей дома. Исковые требования прокурора Частинского района удовлетворены. Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного органа.