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В Прикамье прокуратура обязала муниципалитет обследовать многоквартирный дом

Прокуратура Частинского района Пермского края проверила исполнение требований жилищного законодательства администрацией округа.

Прокуратура Частинского района Пермского края проверила исполнение требований жилищного законодательства администрацией округа.

Установлено, что многоквартирный дом на ул. Карла Маркса, 37 в селе Частые на основании заключения органа государственного жилищного надзора имеет признаки аварийности. В нарушение требований закона орган местного самоуправления длительное время не осуществлял мероприятия по проведению обследования строительных конструкций многоквартирного дома специализированной организацией.

По итогам проверки прокурор обратился в суд для защиты прав и законных интересов жителей дома. Исковые требования прокурора Частинского района удовлетворены. Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного органа.