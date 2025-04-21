В Краснодаре более полусотни улиц обесточат 21 апреля

Уточняется, что в период с 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии по адресам: ул. Красная, 13, 15; ул. Тургенева 8; ул. Мичуринская, 2−14; ул. Природная 9−39,4−20; ул. Ковалева, 18, 22; ул. Яна Полуяна, 21, 33; ул. Путейская, 2, 4, 5; ул. Волгоградская 139; ул. Стадионная, 28, 29/1,49−51; ул. Спасская, 1−25, 2−28, 31; ул. Воскресенская, 1−53, 2−54; ул. Тихорецкая, 43, 47, 57; ул. Тихий пер., 24−42, 41−55; ул. Филатова 65−93; ул. Веселый пер., 2−18,1−19.



А с 13:00 до 17:00 будут обесточены следующие улицы: ул. Уральская, 172−178; ул. 30 Иркутская дивизия, 13/1; ул. Ленинградский, 2 пр., 5; ул. Гастелло, 2−50, 23−73, 69, 52−56; ул. Ленинградская, 24−46, 21−33, 39−41; ул. Ленинградский, 2 пр. 1−13, 2−24; ул. Можайского, 4−30, 3−25;ул. Гастелло 2 пр., 1−5, 4−20,17−25; ул. Ярославского, 24−44,1−3, 11, 19−23, 26/1; ул. Гастелло 1 пр., 1−13, 4−10, 19; ул. Нестерова 3−47, 4−56; ул. Нестерова пр. 17−31,18−30; ул. Нестерова 2 пр. 17−29, 18−36; ул. Ленинградская, 2−22, 1−27; ул. Димитрова 1 пр., 2−16, 3−39 18−28ул. Волгоградский 2 пр., 5−29, 4−16; ул. Димитрова 2 пр., 1−13,4−28; ул. Ярославского 1 пр., 1−13, 2−14; ул. Лазурная, 2−22; ул. Ярославского, 21−21,2−22,3−17; ул. Димитрова, 4−22, 28−64, 3−57; ул. Волгоградский 1 пр., 3−29; ул. Ленинградский 1 пр., 19−29,18−26; ул. Волгоградская, 1−39, 121,93−113; ул. Полевая 28−48, 21−49; ул. Можайского 53−53, 45, 74; ул. Циолковского 5, 26−32; ул. Лазурная, 68; ул. Ленинградский пр., 34−54, 33−53; ул. Сафонова 1 пр., 2−14,1−25; ул. Волгоградский 4 пр., 33−55, 32−56; ул. Сафонова, 1−29, 2−32; ул. Нестерова 106−134; ул. Ярославского 79−109,111/1, 94−120; ул. Ярославского 4 пр., 50−72, 49−71; ул. Сафонова 1 пр., 29−47, 20−24; ул. Сафонова, 34−48, 35−47; ул. Полевой пр., 9−19; ул. Грибоедова, 4,19−59,136; ул. Сафонова 4 пр., 34−48; ул. Казачья, 18; ул. Садовая 1−10, 2−28.