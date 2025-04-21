Синоптик спрогнозировал температуру в Москве в понедельник

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Облачная погода без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов ожидается в Москве в понедельник, возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры, установленного 30 лет назад, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Погода в столичном регионе в понедельник будет формироваться северной периферией обширного антициклона. В Москве и по области сохранится переменная облачность, по прежнему без существенных осадков. Днем в Москве от плюс 24 до плюс 26, по области плюс 22 — плюс 27. В таком случае в Москве вновь ожидается обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который пока составляет плюс 23,9 градуса и установлен ровно 30 лет назад, в 1995 году», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно в пределах нормы, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.