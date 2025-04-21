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JAXA: площадь льдов в Арктике стала минимальной за всю историю измерений

В марте зафиксировали максимальную площадь в году, и она составила 13,79 миллиона квадратных километров.

Источник: Аргументы и факты

Площадь льдов в Северном Ледовитом океане в минувший зимний период достигла наименьшего за всю историю спутниковых измерений размера. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

«Каждый год площадь арктического льда увеличивается к концу зимы — до марта. В этом году максимальная площадь льда была зафиксирована 20 марта и составила 13,79 миллиона квадратных километров», — говорится в сообщении агентства.

Ранее в Институте океанологии имени П. П. Ширшова РАН заявили, что в российской Арктике за последние 60 лет сократилась длительность зимы примерно на неделю — она начинается на 3−10 дней позже и заканчивается на 5−10 дней раньше.