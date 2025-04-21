JAXA: площадь льдов в Арктике стала минимальной за всю историю измерений

Площадь льдов в Северном Ледовитом океане в минувший зимний период достигла наименьшего за всю историю спутниковых измерений размера. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
«Каждый год площадь арктического льда увеличивается к концу зимы — до марта. В этом году максимальная площадь льда была зафиксирована 20 марта и составила 13,79 миллиона квадратных километров», — говорится в сообщении агентства.
Ранее в Институте океанологии имени П. П. Ширшова РАН заявили, что в российской Арктике за последние 60 лет сократилась длительность зимы примерно на неделю — она начинается на 3−10 дней позже и заканчивается на 5−10 дней раньше.