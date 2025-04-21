В Госдуме рассказали о продолжительных выходных в майские праздники

Напомним, согласно установленному ранее производственному календарю на 2025 год, граждан ждут еще четыре выходных ко Дню России (12−15 июня), а также три выходных в честь Дня народного единства (2−4 ноября). Всего в этом году будет 247 рабочих дней, 118 — выходных и праздничных, а также четыре укороченных рабочих дня.