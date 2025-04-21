В Госдуме рассказали о продолжительных выходных в майские праздники

«В соответствии с производственным календарем, в мае будут два раза продолжительные выходные: 1, 2, 3, 4 мая, 8, 9, 10 и 11 мая», — приводит РИА Новости слова парламентария.
Нилов уточнил, что такие продолжительные праздники стали возможными за счет сделанного ранее переноса выходных дней, то есть выпавший на субботу праздничное 4 января переместили на пятницу, 2 мая.
«У нас январские праздники, 4 января — это праздничный день, который закреплен в Трудовом кодексе, он совпал с субботой выходного дня и был перенесен в прошлом году постановлением правительства на май, на 2 мая», — пояснил парламентарий.
Кроме того, выпавшее на воскресенье 23 февраля перешло на четверг, 8 мая.
Напомним, согласно установленному ранее производственному календарю на 2025 год, граждан ждут еще четыре выходных ко Дню России (12−15 июня), а также три выходных в честь Дня народного единства (2−4 ноября). Всего в этом году будет 247 рабочих дней, 118 — выходных и праздничных, а также четыре укороченных рабочих дня.