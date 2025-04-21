Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали о продолжительных выходных в майские праздники

Россиян в майские праздники ожидают продолжительные выходные.

Источник: Комсомольская правда

В майские праздники российские граждане будут отдыхать в период с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«В соответствии с производственным календарем, в мае будут два раза продолжительные выходные: 1, 2, 3, 4 мая, 8, 9, 10 и 11 мая», — приводит РИА Новости слова парламентария.

Нилов уточнил, что такие продолжительные праздники стали возможными за счет сделанного ранее переноса выходных дней, то есть выпавший на субботу праздничное 4 января переместили на пятницу, 2 мая.

«У нас январские праздники, 4 января — это праздничный день, который закреплен в Трудовом кодексе, он совпал с субботой выходного дня и был перенесен в прошлом году постановлением правительства на май, на 2 мая», — пояснил парламентарий.

Кроме того, выпавшее на воскресенье 23 февраля перешло на четверг, 8 мая.

Напомним, согласно установленному ранее производственному календарю на 2025 год, граждан ждут еще четыре выходных ко Дню России (12−15 июня), а также три выходных в честь Дня народного единства (2−4 ноября). Всего в этом году будет 247 рабочих дней, 118 — выходных и праздничных, а также четыре укороченных рабочих дня.