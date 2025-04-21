В Иркутске одобрен проект строительства нового детского сада

Государственная экспертиза выдала положительное заключение на проект детского сада, который планируют построить в Иркутске на участке между зданием по ул. Советская, 176/19, и Курсантским сквером. Подрядчиком определено АО «УКС г. Иркутска».
— Возведение социальных объектов остается приоритетом у городской власти. Городок ИВАТУ динамично развивается, и здесь отмечается нехватка школы и детских садов. По этой причине принято решение уже в текущем году приступить к подготовительным работам на площадке за счет местной казны. Строительство — процесс дорогостоящий. Параллельно взаимодействуем с правительством региона по возможному привлечению средств регионального и федерального бюджетов и сокращению срока возведения детсада, — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.
Это будет двухэтажное здание, рассчитанное на 140 мест. Здесь предусмотрены условия для детей с ОВЗ.
Инфраструктура:
• Групповые помещения
• Кабинеты логопеда и психолога
• Музыкальный и спортивный залы
• Пищеблок, медицинский блок, прачечная
• Административные помещения.
Благоустройство территории: прогулочные площадки, малые архитектурные формы.
Подготовительные работы начнутся в 2024 году. Администрация Иркутска ведет переговоры о дополнительном финансировании проекта из регионального и федерального бюджетов для ускорения сроков строительства. Новый детский сад поможет решить проблему нехватки дошкольных учреждений в активно развивающемся районе.