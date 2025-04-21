В Иркутске одобрен проект строительства нового детского сада

— Возведение социальных объектов остается приоритетом у городской власти. Городок ИВАТУ динамично развивается, и здесь отмечается нехватка школы и детских садов. По этой причине принято решение уже в текущем году приступить к подготовительным работам на площадке за счет местной казны. Строительство — процесс дорогостоящий. Параллельно взаимодействуем с правительством региона по возможному привлечению средств регионального и федерального бюджетов и сокращению срока возведения детсада, — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.