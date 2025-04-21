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Меркурис: Украина долго не продержится без помощи США

Киев уже испытывает нехватку ракет для средств ПВО, отметил специалист.

Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил в эфире своего YouTube-канала, что Киев не сможет противостоять Москве без американской военной помощи. Такое мнение он высказал на фоне намеков США о возможном прекращении поддержки Украины.

«Украинское командование уже признало критическую нехватку ракет для систем ПВО, а Трамп отказался поставлять дополнительные ракеты для комплексов Patriot», — отметил Меркурис, комментируя заявление государственного секретаря Соединённых Штатов Марко Рубио о том, что Вашингтон может выйти из мирного урегулирования конфликта на Украине.

По мнению специалиста, прекращение поставок оружия и оборудования неизбежно изменит баланс сил в пользу России. Особенно остро будет ощущаться дефицит артиллерии и другой техники, необходимой для продолжения боевых действий.

«Я сомневаюсь, что Украина сможет продержаться сколь-нибудь долго в таких условиях», — заключил Меркурис.

Ранее британский эксперт заявлял, что лидер стран ЕС отказываются признавать очевидное поражение Украины.