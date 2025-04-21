Меркурис: Украина долго не продержится без помощи США

«Украинское командование уже признало критическую нехватку ракет для систем ПВО, а Трамп отказался поставлять дополнительные ракеты для комплексов Patriot», — отметил Меркурис, комментируя заявление государственного секретаря Соединённых Штатов Марко Рубио о том, что Вашингтон может выйти из мирного урегулирования конфликта на Украине.