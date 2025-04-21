В МЧС рассказали, когда нельзя жарить шашлыки даже на мангалах

Разводить костры для приготовления еды вне специально оборудованных мест запрещается на землях общего пользования и на территориях частных дворов в границах населенных пунктов. Об этом сказано в Правилах противопожарного режима, напомнили в МЧС.
Пожарить шашлыки можно на мангалах, но он должен быть расположен не ближе пяти метров от построек. А в радиусе двух метров вокруг него не должно быть мусора и сухостоя.
При этом, если в районе введен особый противопожарный режим, то жарить шашлыки нельзя даже на мангалах. И, конечно, нельзя разводить костры и сжигать мусор, пишет ТАСС.
Ранее «Югополис» сообщал, что в Ростовской области особый противопожарный режим ввели с 30 марта. Жарить шашлыки без мангалов запретили, в том числе, на берегах рек. Нарушителям грозят штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
Любителям шашлыков можно пожарить мясо только на спецплощадках.
Тем временем в Госдуме перед майскими праздниками предложили ввести так называемое «шашлычное эмбарго», то есть временный запрет на экспорт мяса. По мнению депутата Бориса Чернышова (ЛДПР), это поможет сдержать цены в условиях возрастающего спроса. В частности, Чернышов предложил до 1 июня ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на импорт свинины и говядины объемом не менее 150 тыс. тонн.