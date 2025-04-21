В МЧС рассказали, когда нельзя жарить шашлыки даже на мангалах

Тем временем в Госдуме перед майскими праздниками предложили ввести так называемое «шашлычное эмбарго», то есть временный запрет на экспорт мяса. По мнению депутата Бориса Чернышова (ЛДПР), это поможет сдержать цены в условиях возрастающего спроса. В частности, Чернышов предложил до 1 июня ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на импорт свинины и говядины объемом не менее 150 тыс. тонн.