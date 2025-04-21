Закон о запрете сделок с жильем за наличные могут принять до конца года

По словам автора проекта, зампреда комитета Госдума по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, инициатива давно обсуждалась с профессиональным сообществом. «При самом хорошем раскладе внесем законопроект в конце сессии, где-то в июне-июле. Я надеюсь, что к концу года теоретически можно принять», — сказала она, подчеркнув, что текст законопроекта уже подготовлен.