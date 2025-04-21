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В районе Башкирии из-за перелива реки затопило дорогу

Резкий подъем уровня воды произошел в реке Сарва.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 20 апреля в деревне Сарва Нуримановского района Башкирии резко поднялся уровень воды в местной реке, что привело к затоплению дорожного полотна. Об этом сообщает МЧС республики. Для оперативного решения проблемы с помощью спецтехники был проделан проран, позволивший отвести избыток воды, пояснили в ведомстве.

К утру 21 апреля ситуация стабилизировалась — уровень воды нормализовался, и поток вернулся в основное русло.

— В целях предотвращения возможных угроз для местных жителей на месте организовано круглосуточное дежурство. Ситуацию сотрудники МЧС держат ситуацию на особом контроле, — добавили в ведомстве.

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