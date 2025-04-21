Популярная игровая приставка Dendy попала под запрет в Беларуси

В Беларуси под запрет попала игровая приставка Dendy. Популярную модель запретили ввозить и реализовывать в Беларуси, включив в реестр опасной продукции Госстандарта.
В частности, под запрет попала разновидность приставки — модель Dendy Junior, изготовителем которой указан индивидуальный предприниматель из Красногорска.
В игровой приставке Госстандарт установил ряд нарушений. В том числе найдены проблемы с уровнем изоляционной защиты из-за проблем с электрической прочностью изоляции. Белорусские специалисты зафиксировали пробой при приложении испытательного напряжения 3400 вольт.
Также есть нарушения в маркировке, так как указанное напряжение 5 вольт не соответствует фактическому — 220 вольт. Однако до потребителя информация не доведена на должном уровне.
Между тем цех выпечки по советским рецептам и ГОСТам открылся в минском аэропорту.