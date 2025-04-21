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Популярная игровая приставка Dendy попала под запрет в Беларуси

Госстандарт запретил игровую приставку Dendy продавать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси под запрет попала игровая приставка Dendy. Популярную модель запретили ввозить и реализовывать в Беларуси, включив в реестр опасной продукции Госстандарта.

В частности, под запрет попала разновидность приставки — модель Dendy Junior, изготовителем которой указан индивидуальный предприниматель из Красногорска.

В игровой приставке Госстандарт установил ряд нарушений. В том числе найдены проблемы с уровнем изоляционной защиты из-за проблем с электрической прочностью изоляции. Белорусские специалисты зафиксировали пробой при приложении испытательного напряжения 3400 вольт.

Также есть нарушения в маркировке, так как указанное напряжение 5 вольт не соответствует фактическому — 220 вольт. Однако до потребителя информация не доведена на должном уровне.

Между тем цех выпечки по советским рецептам и ГОСТам открылся в минском аэропорту.