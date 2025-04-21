Врач Лукьянова: синяки на теле могут быть признаком рака крови

— Да, есть определенные гены, связанные с развитием лейкоза. Таких генов больше 40, но нет никакого смысла сдавать анализы для их выявления. Во-первых, ~если у вас есть мутации в генах, связанные с риском развития рака, еще не факт, что он у вас будет.~ Во-вторых: вы узнали, что у вас повышен риск развития лейкоза, что вы с этой информацией будете делать? Пациент нашел эту мутацию и всю жизнь живет в ожидании, что у него разовьется опухоль. Он не сможет профилактировать это как-то иначе, кроме как изменением образа жизни. Но это тоже не дает никаких гарантий.