Каждый пятый житель Прикамья ограничен в праве выезда за границу

Получить достоверные сведения о наличии задолженности можно в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП России по Пермскому краю, а также с помощью портала Госуслуг. Там же в личном кабинете пользователь имеет возможность получить информацию о запрете на выезд за границу. Чтобы проверить свой статус, необходимо зайти на портал государственных услуг и воспользоваться сервисом «Ход снятия ограничения выезда из России».