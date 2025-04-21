Каждый пятый житель Прикамья ограничен в праве выезда за границу

Совсем скоро майские праздники, а за ними долгожданное лето — пора отпусков. Но далеко не все пермяки, запланировавшие поездки за границу, смогут осуществить задуманное. На сегодняшний день в праве выезда за пределы Российской Федерации ограничен каждый 5-й гражданин, фигурирующий в базе данных судебных приставов Прикамья.
Всего на начало апреля 2025 года в «стоп-листе» находились более 360 тысяч жителей региона, имеющих неоплаченные долги. Запрет на выезд из страны позволил судебным приставам взыскать около 760 млн рублей. Эти показатели более чем в 2 раза превышают статистику прошлого года.
Применение данной меры принудительного исполнения из года в год доказывает свою эффективность. Так, по итогам 2024 года благодаря запрету на выезд из страны было взыскано свыше 2 млрд 250 млн рублей, это на 88% больше, чем в 2023-м.
В рамках информационной акции «Долг заплати и спокойно лети» Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю рекомендует гражданам, желающим выехать за границу, заблаговременно проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату.
Получить достоверные сведения о наличии задолженности можно в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП России по Пермскому краю, а также с помощью портала Госуслуг. Там же в личном кабинете пользователь имеет возможность получить информацию о запрете на выезд за границу. Чтобы проверить свой статус, необходимо зайти на портал государственных услуг и воспользоваться сервисом «Ход снятия ограничения выезда из России».
Обращаем внимание, что экстренная отмена ограничения законодательством не предусмотрена. Ограничение в праве выезда отменяется в том числе после предоставления в ГУФССП России по Пермскому краю документов, подтверждающих фактическое исполнение исполнительного производства.
Портал «Госуслуги» как государственная система электронных сервисов является абсолютно безопасным, а также наиболее удобным и быстрым способом погашения имеющейся задолженности. В среднем учёт платежа занимает около 5 рабочих дней. Если платёж не обработан на протяжении более 21 дня, следует обратиться напрямую к судебному приставу-исполнителю, ведущему исполнительное производство.