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В Ростове пропал пожилой мужчина

В Ростове-на-Дону волонтеры и полиция разыскивают пропавшего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону без вести пропал пожилой мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

72-летний Владимир Казаков вышел из дома 18 апреля. С того дня его больше никто не видел. Родные забили тревогу, когда пенсионер не вернулся домой. На телефонные звонки он не отвечал, а знакомые мужчины не знали, где он. Семья пропавшего обратилась за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы не только города, но и области.

Рост пропавшего — около 185 сантиметров. У него нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза.