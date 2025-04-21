В Ростове пропал пожилой мужчина

72-летний Владимир Казаков вышел из дома 18 апреля. С того дня его больше никто не видел. Родные забили тревогу, когда пенсионер не вернулся домой. На телефонные звонки он не отвечал, а знакомые мужчины не знали, где он. Семья пропавшего обратилась за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы не только города, но и области.