На трассе М-5 на повороте на Кусу идут ремонтные работы с реверсом

«Сегодня, 21 апреля 2025 года, будут производиться ремонтные работы по устранению пучинистости грунтов на участке км 1721 трассы М-5 “Урал” (поворот на Кусу) с реверсом, в связи с чем движение на данном участке будет затруднено с 10.00 до 15.00 по местному времени, — говорится в сообщении пресс-службы.