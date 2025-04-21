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На трассе М-5 на повороте на Кусу идут ремонтные работы с реверсом

Водителей предупреждают о проблемах с движением на участке.

Сегодня, 21 апреля, на трассе М-5 «Урал» на повороте на Кусу будут идти ремонтные дороги с реверсом. Движение будет затруднено с 10 до 15 часов дня, предупреждают водителей в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Сегодня, 21 апреля 2025 года, будут производиться ремонтные работы по устранению пучинистости грунтов на участке км 1721 трассы М-5 “Урал” (поворот на Кусу) с реверсом, в связи с чем движение на данном участке будет затруднено с 10.00 до 15.00 по местному времени, — говорится в сообщении пресс-службы.

Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута.

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