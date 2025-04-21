Хабаровск готовится отметить Первомай

На стадионе имени Ленина 1 мая состоится митинг-концерт (0+), посвященный Празднику весны и труда. Помимо этого, на стадионе будут развернуты различные развлекательные площадки. Начало в 13:00 часов.
Кроме этого, к Празднику Весны и Труда приурочены следующие мероприятия. 2 мая в 15:00 праздник развернется на территории парка имени Гагарина. А 3 мая в 11:00 состоится благотворительный забег на набережной и в 13:00 — праздничный концерт в детском парке.
С 28 апреля личный состав органов внутренних дел переведут на усиленный вариант несения службы. К охране порядка 1 мая привлекут 300 человек, еще 120 сотрудников будут в резерве.
Напомним, в этом году жители и гости краевого центра вновь не увидят первомайскую демонстрацию. Так как в Хабаровске решили отказаться от ежегодного мероприятия, сообщила ИА AmurMedia председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко.