Хабаровск готовится отметить Первомай

Кроме этого, к Празднику Весны и Труда приурочены следующие мероприятия. 2 мая в 15:00 праздник развернется на территории парка имени Гагарина. А 3 мая в 11:00 состоится благотворительный забег на набережной и в 13:00 — праздничный концерт в детском парке.