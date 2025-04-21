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Наставник тольяттинского «Акрона» З. Тедеев останется в команде еще на 2 сезона

Клуб продлил соглашение о сотрудничестве с 43-летним специалистом. Об этом владелец «красно-черных» Павел Морозов сообщил перед встречей со «Спартаком».

Клуб продлил соглашение о сотрудничестве с 43-летним специалистом. Об этом владелец «красно-черных» Павел Морозов сообщил перед встречей со «Спартаком».

Заур Тедеев возглавил тольяттинский «Акрон» в декабре 2023 года. До этого работал в том числе в «Алании», «Ростове». С волжанами вышел в РПЛ после стыковых игр против «Урала» (12+). Сейчас новичок лиги идет на девятом месте с 28 очками.

«На зимних сборах провели переговоры. Подписали 2-летний контракт. Он с нами как минимум на 2 года», — сказал владелец местного клуба Павел Морозов.

Ранее тольяттинцы в Самаре уступили «Спартаку» с минимальным счетом 2:3 (12+).

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