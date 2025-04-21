Наставник тольяттинского «Акрона» З. Тедеев останется в команде еще на 2 сезона

Заур Тедеев возглавил тольяттинский «Акрон» в декабре 2023 года. До этого работал в том числе в «Алании», «Ростове». С волжанами вышел в РПЛ после стыковых игр против «Урала» (12+). Сейчас новичок лиги идет на девятом месте с 28 очками.