С омского пенсионера незаконно взыскали около 8 тысяч рублей

Один из омичей многократно заявлял в Службу судебных приставов о своем переезде в другой регион и просил направлять исполпроизводство по новому адресу. Мужчина также требовал сохранять ему прожиточный минимум при списании долгов. СПП не отреагировала. 21 апреля в Генпрокуратуре сообщила, что справедливости пришлось добиваться через суд.