С омского пенсионера незаконно взыскали около 8 тысяч рублей

Один из омичей многократно заявлял в Службу судебных приставов о своем переезде в другой регион и просил направлять исполпроизводство по новому адресу. Мужчина также требовал сохранять ему прожиточный минимум при списании долгов. СПП не отреагировала. 21 апреля в Генпрокуратуре сообщила, что справедливости пришлось добиваться через суд.
«Произошло необоснованное взыскание с пенсии должника денежных средств в размере 7,8 тысячи рублей. Прокурором главному судебному приставу региона внесено представление, должнику возвращены излишне взысканные денежные средства в полном объеме, два должностных лица, в том числе начальник отдела службы, привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщила пресс-служба УГП РФ по СФО.
Омский пенсионер также получил от сотрудников прокуратуры также юридическое сопровождение, когда обращался в мировой суд. Инстанция удовлетворила требования, с должника сняли все ограничения.