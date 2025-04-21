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С омского пенсионера незаконно взыскали около 8 тысяч рублей

Сотрудников ССП привлекли к ответственности.

Источник: Комсомольская правда

Один из омичей многократно заявлял в Службу судебных приставов о своем переезде в другой регион и просил направлять исполпроизводство по новому адресу. Мужчина также требовал сохранять ему прожиточный минимум при списании долгов. СПП не отреагировала. 21 апреля в Генпрокуратуре сообщила, что справедливости пришлось добиваться через суд.

«Произошло необоснованное взыскание с пенсии должника денежных средств в размере 7,8 тысячи рублей. Прокурором главному судебному приставу региона внесено представление, должнику возвращены излишне взысканные денежные средства в полном объеме, два должностных лица, в том числе начальник отдела службы, привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщила пресс-служба УГП РФ по СФО.

Омский пенсионер также получил от сотрудников прокуратуры также юридическое сопровождение, когда обращался в мировой суд. Инстанция удовлетворила требования, с должника сняли все ограничения.