С начала года пермяки отправили в зону СВО более тысячи бесплатных посылок

1 074 посылки для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, доставила Почта России из Пермского краяв первом квартале года.
Бесплатные посылки в зону СВО Почта России доставляет с 2023 года. Такие отправления обрабатываются в приоритетном порядке. Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях. Они передаются оператору в открытом виде. Вес посылки должен быть менее 10 кг, но количество посылок, которые может оформить один человек, не ограничено.
Посылки отправляются в зону СВО через логистический центр Почты в Москве. Так что адрес для таких писем и посылок — 103400, город Москва-400. Далее нужно указать фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части.
Добавим, за прошлый год жители Прикамья отправили почтой в зону СВО почти 5,5 тысячи бесплатных посылок.