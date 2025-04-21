С начала года пермяки отправили в зону СВО более тысячи бесплатных посылок

Бесплатные посылки в зону СВО Почта России доставляет с 2023 года. Такие отправления обрабатываются в приоритетном порядке. Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях. Они передаются оператору в открытом виде. Вес посылки должен быть менее 10 кг, но количество посылок, которые может оформить один человек, не ограничено.