В Самаре на ликвидацию свалки у кладбища «Рубежное» выделят 147 млн рублей

В регионе ищут компанию, которая займется ликвидацией незаконной свалки около кладбища «Рубежное». Тендер выставлен на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта — 147 миллионов рублей. Торги закончатся 19 мая, а условия договора компания должна будет выполнить до 30 мая 2026 года.
Напомним, что эта свалка не давала покоя самарцам много лет. Мусор с нее разметало и на территорию кладбища. Недавно мэр Иван Носков заявил, что свалка будет убрана.
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