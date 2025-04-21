Музей Э. Рязанова откроет сезон пешей экскурсией, там расскажут о кинорежиссере

В будущее воскресенье 27 апреля в два часа дня в областной столице начнется экскурсия (+ 12), посвящённая легенде отечественного кинематографа — режиссеру Эльдару Рязанову.
На ней можно будет узнать о его жизни, семье, переезде в Самару и влиянии Волги на его судьбу. Экскурсия начнётся у дома-музея Рязанова на Фрунзе, 120, где он родился, и продлится полтора часа.
Участие в ней обойдется в 350 ₽, при этом количество участников ограничено по объективным причинам.
Рязанов родился в Самаре в 1927 году, но вскоре семья переехала в Москву. Во время войны Рязановы ненадолго вернулись во «вторую столицу», но вскоре уехали в Нижний Тагил.
Последний раз Рязанов побывал в Самаре в 2012 году на открытии памятника одному из самых трогательных героев его фильмов — Юрию Деточкину.
Здание дома-музея Э. Рязанова дореволюционной постройки. Кстати, во время войны в Куйбышев эвакуировались и другие представители творческой интеллигенции Советского Союза.