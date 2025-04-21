Эксперт Емельянов: ИИ сможет ставить диагнозы пациентам через 20−30 лет

КУРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Скорость развития искусственного интеллекта (ИИ) позволит через 20−30 лет полноценно использовать его для постановки диагноза пациентам. Об этом ТАСС заявил ректор Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ), доктор технических наук, профессор Сергей Емельянов.
«Смотрим когда фантастические фильмы, мы видим, что роботы делают операции, — сказал собеседник агентства. — Думаю, что 20−30 лет, и очень много [в здравоохранении] будет работать искусственный интеллект. Да, врач будет нужен, но все-таки массу рутинной работы, такой как определение диагноза, накопления массива данных, [будет выполнять ИИ]».
ЮЗГУ активно развивается в этом направлении, рассказал ректор вуза. «Развиваем новые направления, открыли второй диссовет по медицинской информатике, — сказал Емельянов. — На выходе у нас получается врач-кибернетик, который умеет использовать совершенно новейшие способы и оборудование. Мы понимаем, что это и роботизированные комплексы, это и искусственный интеллект».
Так, по словам ученого, сейчас ЮЗГУ разрабатывает новейший флоуриметр. «Это [прибор] для определения мужских заболеваний — простатита, аденомы простаты. И мы вместе с компанией “Медассист” (центр медицинский в городе Курске) [разрабатываем] новый с искусственным интеллектом флоуриметр, который сам будет ставить диагноз», — отметил Емельянов.
Ректор вуза напомнил, что уже существует ассистированная хирургическая система Da Vinci («Да Винчи») и ее аналоги. В будущем подобные технологии будут только развиваться, убежден Емельянов. «Думаю, 20−30 лет, и мы увидим совершенно другую медицину», — добавил он.