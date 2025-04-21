Эксперт Емельянов: ИИ сможет ставить диагнозы пациентам через 20−30 лет

«Смотрим когда фантастические фильмы, мы видим, что роботы делают операции, — сказал собеседник агентства. — Думаю, что 20−30 лет, и очень много [в здравоохранении] будет работать искусственный интеллект. Да, врач будет нужен, но все-таки массу рутинной работы, такой как определение диагноза, накопления массива данных, [будет выполнять ИИ]».