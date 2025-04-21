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Пасхальные гуляния во Владивостоке: фото с городских улиц

Теплым и солнечным выдался день великого праздника Христова Воскресенья во Владивостоке.

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Жители и гости дальневосточной столицы, воспользовались редким случаем, и устремились на городские улицы.

Прекрасные девушки, семейные пары и дружеские компании расположились на скамейках возле фонтанов местного Арбата — пешеходной улицы Адмирала Фокина, отправились на прогулку по обновленной Спортивной набережной — любоваться никогда не приедающимися морскими пейзажами. Своих железных коней завели брутальные байкеры. Юркие самокатчики — вечный камень преткновения, колесят между пешеходами. А на гастрономической улочке и вовсе, не протолкнуться!

Впрочем, смотрите сами. Делимся атмосферными фото с главных городских улиц.