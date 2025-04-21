Пасхальные гуляния во Владивостоке: фото с городских улиц

Прекрасные девушки, семейные пары и дружеские компании расположились на скамейках возле фонтанов местного Арбата — пешеходной улицы Адмирала Фокина, отправились на прогулку по обновленной Спортивной набережной — любоваться никогда не приедающимися морскими пейзажами. Своих железных коней завели брутальные байкеры. Юркие самокатчики — вечный камень преткновения, колесят между пешеходами. А на гастрономической улочке и вовсе, не протолкнуться!