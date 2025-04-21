Топ-5 главных новостей в Молдове: Скандальный ролик о молдаванах в Сочи, которым не нравятся российские девушки, взорвал Рунет; почему в Молдове исчезают виноградники; в Молдову среди весны пришла летняя жара +28 градусов

Топ-5 главных новостей на утро понедельника, 21 апреля 2025:
1 Скандальный ролик о молдаванах в Сочи, которым не нравятся российские девушки: Героев мини-фильма обвинили в сексизме, коррупции и продаже Родины.
2 В Молдове исчезают виноградники, скоро только на дачах останется, да бакон во дворах: Ежегодно республика теряет до двух тысяч гектаров.
3 ПАС разрешила праздновать Пасху жителям Молдовы специальным решение минюста — это не шутка: Позволили и Благодатный огонь раздавать, за которым дважды не выпускали священника из страны.
4 Есть риск сгореть на солнце: В Молдову пришла летняя жара +28 градусов.
5 Украинец пытался убежать в Молдову от насильной мобилизации в цистерне с маслом: Пограничники задержали и беглеца, и водителя масловоза.
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