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Топ-5 главных новостей в Молдове: Скандальный ролик о молдаванах в Сочи, которым не нравятся российские девушки, взорвал Рунет; почему в Молдове исчезают виноградники; в Молдову среди весны пришла летняя жара +28 градусов

Топ-5 главных новостей на утро понедельника, 21 апреля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей на утро понедельника, 21 апреля 2025:

1 Скандальный ролик о молдаванах в Сочи, которым не нравятся российские девушки: Героев мини-фильма обвинили в сексизме, коррупции и продаже Родины.

2 В Молдове исчезают виноградники, скоро только на дачах останется, да бакон во дворах: Ежегодно республика теряет до двух тысяч гектаров.

3 ПАС разрешила праздновать Пасху жителям Молдовы специальным решение минюста — это не шутка: Позволили и Благодатный огонь раздавать, за которым дважды не выпускали священника из страны.

4 Есть риск сгореть на солнце: В Молдову пришла летняя жара +28 градусов.

5 Украинец пытался убежать в Молдову от насильной мобилизации в цистерне с маслом: Пограничники задержали и беглеца, и водителя масловоза.

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