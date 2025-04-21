Сергеев стал 3-м игроком «Крыльев» в XXI веке, который забил в 4 матчах подряд

Нападающий «волжан» продолжает показывать результативную игру после возобновления Премьер-лиги.
Иван Сергеев забил восьмой мяч в нынешнем сезоне РПЛ в ворота столичного ЦСКА на 74-й минуте с пенальти. Встреча 25-го тура завершилась вничью — 1:1 (12+). Причем самарцы пропустили первыми. На 69-й отличился Секу Койта.
Форвард «КС» стал третьим футболистом клуба, который забил в четвертом матче подряд. Ранее это делали Андрей Тихонов и Андрей Каряка в 2004 году. Последний растянул серию до шести игр, уточнили аналитики «Opta Sports».
На днях защитник «Крыльев» Кирилл Печенин оценил шансы команды на сохранение прописки в РПЛ.
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