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Умерла воронежская журналистка и писательница

Алле Холденко шел 58-й год.

Источник: из телеграм-канала "Воронежская область"

В минувшую субботу, 19 апреля, ушла из жизни воронежская журналистка и писательница Алла Холденко. В разные годы уроженка одесского Ильичевска трудилась в ряде региональных СМИ, была депутатом воронежской городской Думы, работала в городской администрации. В 2017 году под псевдонимом Алла Холод опубликовала роман «Девочка из провинции».

— Нематериальное наследство Аллы Юльевны останется с нами еще надолго. Я считаю, что не будет преувеличением поставить рядом с ее именем эпитет «легендарная», — так отреагировал на смерть Холденко губернатор Воронежской области Александр Гусев.