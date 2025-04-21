Умерла воронежская журналистка и писательница

В минувшую субботу, 19 апреля, ушла из жизни воронежская журналистка и писательница Алла Холденко. В разные годы уроженка одесского Ильичевска трудилась в ряде региональных СМИ, была депутатом воронежской городской Думы, работала в городской администрации. В 2017 году под псевдонимом Алла Холод опубликовала роман «Девочка из провинции».
— Нематериальное наследство Аллы Юльевны останется с нами еще надолго. Я считаю, что не будет преувеличением поставить рядом с ее именем эпитет «легендарная», — так отреагировал на смерть Холденко губернатор Воронежской области Александр Гусев.