Шлагбаум установили на дрифт-площадке на острове Конном в Иркутске

Плохие новости для любителей дрифта, зато хорошие для жителей Иркутска — на острове Конном установили шлагбаум и пункт охраны. Также уже закупили камеры видеонаблюдения, которые подключат в ближайшее время. Как сообщили КП-Иркутск в городской Думе, это необходимо для пресечения нарушений со стороны автомобилистов.