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Шлагбаум установили на дрифт-площадке на острове Конном в Иркутске

На территории также появился пункт охраны.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Плохие новости для любителей дрифта, зато хорошие для жителей Иркутска — на острове Конном установили шлагбаум и пункт охраны. Также уже закупили камеры видеонаблюдения, которые подключат в ближайшее время. Как сообщили КП-Иркутск в городской Думе, это необходимо для пресечения нарушений со стороны автомобилистов.

— В дальнейшем предполагается попробовать принять участие в программе «Формирование комфортной и безопасной городской среды» для благоустройства парка. Проект развития территории планируется представить в мае, — сказано в сообщении Думы.

В это время дрифт-площадку хотят перенести в другое место, так как шум машин крайне мешает жителям и гостям города.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 16 неиспользуемых участков изъяли у собственников в Иркутской области. Сейчас земля выставлена на публичные торги.