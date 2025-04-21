Шлагбаум установили на дрифт-площадке на острове Конном в Иркутске

Плохие новости для любителей дрифта, зато хорошие для жителей Иркутска — на острове Конном установили шлагбаум и пункт охраны. Также уже закупили камеры видеонаблюдения, которые подключат в ближайшее время. Как сообщили КП-Иркутск в городской Думе, это необходимо для пресечения нарушений со стороны автомобилистов.
— В дальнейшем предполагается попробовать принять участие в программе «Формирование комфортной и безопасной городской среды» для благоустройства парка. Проект развития территории планируется представить в мае, — сказано в сообщении Думы.
В это время дрифт-площадку хотят перенести в другое место, так как шум машин крайне мешает жителям и гостям города.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 16 неиспользуемых участков изъяли у собственников в Иркутской области. Сейчас земля выставлена на публичные торги.